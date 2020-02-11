На Донетчине главе Светлодарского горсовета грозит до 5 лет тюрьмы

На Донетчине главе Светлодарского городского совета сообщили о подозрении в посягательстве на территориальную целостность Украины. Чиновник способствовал проведению незаконного «референдума» в поддержку «ДНР». Об этом сегодня, 11 февраля, сообщает пресс-служба прокуратуры Донецкой области.

Так, главу Светлодарского горсовета в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 110 (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины) УК Украины.

«Досудебным расследованием установлено, что в мае 2014 года председатель Светлодарского городского совета внес в повестку дня сессии и в дальнейшем положительно проголосовал по вопросу о предоставлении помещения читальных залов городской библиотеки для проведения незаконного референдума о суверенности "ДНР"», – говорится в сообщении.

По информации прокуратуры, сейчас в Краматорский городской суд направлено ходатайство об избрании мужчине меры пресечения в виде содержания под стражей.

Санкция ч. 2 ст. 110 УК Украины предусматривает ограничение свободы на срок от 3 до 5 лет или лишение свободы на тот же срок.