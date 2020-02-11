Возвращенные Россией украинские корабли выйдут в море летом

К началу лета 2020 возвращенные Россией украинские катера «Бердянск» и «Никополь», а также буксир «Яны Капу», снова выйдут в море в составе Военно-морских сил Украины. Об этом сообщил адмирал Игорь Воронченко, командующий Военно-морских сил Украины в интервью « Радио Свобода ».

«Сейчас оформлены все документы на постановку их в ремонт. Мы составили перечень имущества, которое было похищено и снятое, передали его следственным органам. Была баллистическая экспертиза по обстрелу "Бердянска". Россияне даже не убрали осколки снарядов. Сейчас ожидаем приезд адвокатов, представляющих Украину в международных судах. Будет еще раз осмотр катеров и буксира "Яны Капу", и в конце следующей недели катера "Бердянск" и "Никополь", а также буксир пойдут на плановый ремонт», – сообщил Воронченко.

Он признал, что командование и президент обещали отремонтировать корабли в течение трех месяцев, но повреждения оказались слишком серьезными.

Напомним, что, по предварительной оценке, сумма убытков на возвращенных Россией четырех кораблях ВМС ВСУ составляет не менее 55,5 млн грн.