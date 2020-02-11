Зеленский пообещал ипотеку под 10%

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что намерен способствовать развитию сильного среднего класса, и рассказал, что для этого нужно сделать. Об этом он заявил в интервью «Интерфакс-Украина».

В частности, он уточнил, что понимает и знает о том, что любая страна строится на среднем классе. «Поэтому мне обещали уже до конца февраля решить два основных вопроса, чтобы помочь нашему среднему классу, чтобы возвращать тех, кто выехал, и чтобы в конце концов развить у нас сильный средний класс. Первый вопрос – как сделать так, чтобы нашим заробитчанам все, что они там заработали, было выгодно обложить налогом. Должно быть улучшение этой системы, ослабление налоговой политики. И далее – чтобы им было выгодно здесь что-то делать, вкладывать деньги в государство», – сказал он.

«А второе – это ипотека. Все очень просто и примитивно. Правительство и Нацбанк уже работают над снижением процентной ставки. На сентябрь ипотека может быть 10%. Это очень сложное задание, но это уже реальное», – отметил глава государства.