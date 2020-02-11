В Мариуполе для оформления загран- и ID-паспорта обратились 44 тыс. человек

В Мариуполе с начала 2020 года в «Мультицентре» получили услуги почти 15 тыс. человек. За минувший 2019 год Департамент админуслуг обслужил более 340 тыс. заявителей, в том числе, 44 тыс. человек обратились за оформлением загран- и ID-паспорта. Об этом сегодня, 11 февраля, сообщает пресс-служба Мариупольского городского совета.

Так, в этом году в «Мультицентре» из 15 тыс. человек, более 4 тыс. было принято по административным услугам, 5 тыс. 84 человека – по вопросам социальных услуг, 4 тыс. 700 человек – по услугам пенсионного обеспечения, 1 тыс. 216 человек – по коммунальным вопросам и 56 заявлений принято отделом «Обращения граждан».

Как отметили в горсовете, за 2019 год Департаментом административных услуг было обслужено более 340 тыс. заявителей. «172 тысячи заявителей обратились по вопросам предоставления административных услуг, почти 125 тысяч заявителей получили услуги по вопросам регистрации места жительства и более 44 тысяч заявителей обратились в Департамент по вопросам оформления паспорта (заграничного и ID-паспорта)», – говорится в сообщении.