На Донетчине суд утвердил приговор экс-полицейскому, по вине которого в ДТП погибли 3 человека

На Донетчине Апелляционный суд утвердил обвинительный приговор бывшему полицейскому, по вине которого в дорожно-транспортном происшествии погибли 3 человека. Об этом сегодня, 11 февраля, сообщает пресс-служба прокуратуры Донецкой области.

Уточняется, что Донецкий апелляционный суд оставил в силе приговор Славянского горрайонного суда, которым бывший сотрудник правоохранительных органов признан виновным в смертельном ДТП.

Как напомнили в прокуратуре, 1 августа 2015 года старший участковый инспектор Святогорского МВД Славянского отдела милиции двигался на автомобиле «Toyota Prado» по автодороге в районе села Богородичное (Славянский р-н).

«Действуя в нарушение Правил дорожного движения, водитель допустил выезд на встречную полосу, где столкнулся с автомобилем "Skoda Octavia", 60-летний водитель которого погиб на месте, а двое пассажиров: женщина 59 лет и ее 10-летний внук впоследствии скончались в больнице», – говорится в сообщении.

В прокуратуре подчеркнули, что, имея возможность оказать пострадавшим первую помощь, вызвать врачей и полицию, виновник покинул место ДТП.

«Прокуратурой Донецкой области в суде предоставлены исчерпывающие доказательства умышленного совершения экс-полицейским преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами, повлекшее гибель нескольких лиц) и ч. 1 ст. 135 (оставление в опасности) УК Украины», – сказано в сообщении.

Суд первой инстанции признал мужчину виновным в инкриминируемом преступлении и назначил наказание в виде 9 лет лишения свободы с лишением права управлять транспортными средствами на 3 года.

По результатам апелляционного рассмотрения приговор суда первой инстанции был оставлен без изменений и вступил в законную силу.