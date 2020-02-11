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В Северодонецке открыли общегородской каток

11.02.20 22:19
Фото: пресс-служба Северодонецкого городского совета
Фото: пресс-служба Северодонецкого городского совета

Сегодня, 11 февраля, в Северодонецке открыли общегородской каток. Об этом сообщает пресс-служба Северодонецкого городского совета.

Так, его открыли на запасном футбольном поле стадиона Комплексной детско-юношеской спортивной школы (КДЮСШ) №2 по улице Сметанина. «Этой зимой с наступлением устойчивой минусовой температуры, наконец, северодончане дождались такого ​​приятного события. Общегородской каток соответствует нормам безопасности в отличие от замерзших водоемов, где есть опасность провалиться под лед», – говорится в сообщении.

После открытия катка состоялись соревнования между городской сборной ветеранов хоккея и молодой хоккейной сборной.

Ледовая площадка будет работать ежедневно до 24:00 часов. Вход – бесплатный.

Напомним, в Донецкой области каток работает в Мариуполе. В этом году жители могут наслаждаться катанием без ограничений по времени и бесплатно.

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