Глава Донетчины рассказал о планах по обеспечению жильем переселенцев и участников АТО/ООС

В Донецкой области в рамках проекта «Большое строительство», который был предложен президентом Украины Владимиром Зеленским и поддержан правительством (стартует 1 марта по всей стране), предусмотрели мероприятия, направленные не только на развитие местных громад, но и на нужды внутренне перемещенных лиц (ВПЛ). Об этом сегодня, 11 февраля, на своей странице в Facebook сообщил председатель Донецкой областной военно-гражданской администрации Павел Кириленко.

Так, по его словам, обеспечение жильем переселенцев и участников АТО/ООС является одним из приоритетов. «Подсчитали, что по Постановлению КМУ № 769 на условиях софинансирования из государственного и местных бюджетов 70% на 30% (госбюджет – 8,4 млн грн, местный бюджет – 1,8 млн грн, областной бюджет – 1,8 млн грн) в течение первого квартала текущего года можно приобрести 40 квартир для ВПЛ и участников АТО/ООС. Чтобы реализовать эту возможность, нужны слаженные действия правительства и органов местного самоуправления», – написал Кириленко.

Кроме того, добавил председатель ДонОВГА, из областного бюджета планируют выделить 5 млн грн на капитальный ремонт квартир, которые сейчас пустуют, для обеспечения жильем участников АТО/ООС и ВПЛ. «Рабочая группа уже определила 90 объектов коммунальной собственности, которые после ремонта и реконструкции могут использоваться с этой целью», – добавил Кириленко.

Также планируется и строительство: в Краматорске уже выделили участок под 12-этажку на 121 квартиру – это будет служебное жилье для правоохранителей-переселенцев и других категорий ВПЛ.

Напомним, ранее Кириленко сообщал, что в Донецкой области 925 ВПЛ обеспечены жильем. 3 262 лица из числа ВПЛ состоят на квартирном учете. 1 316 чел. состоят на учете для получения жилья для постоянного проживания. 104 чел. состоят на социальном квартирном учете для получения социального жилья.

Как сообщалось ранее, президент Украины Владимир Зеленский заявил, что для эффективного запуска государственных программ, направленных на обеспечение жильем участников АТО/ООС и ВПЛ, необходимо скоординировать усилия государственной власти и органов местного самоуправления.