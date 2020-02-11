«Большое строительство»: Кириленко представил план Донетчины (Инфографика)

Донецкая область имеет четкий план действий в рамках проекта «Большое строительство». Об этом сегодня, 11 февраля, на своей странице в Facebook сообщил председатель Донецкой областной военно-гражданской администрации Павел Кириленко.

Так, сегодня в Укравтодоре состоялась стратегическая встреча под названием «Сшить Украину: безопасность, строительство, финансирование», посвященная развитию инфраструктуры страны и укреплению связей между областями.

В рамках встречи обсудили, в том числе и проект «Большое строительство», который был предложен президентом Украины и поддержан правительством. Он стартует 1 марта по всей стране. «Донетчина уже имеет четкий план действий в рамках "Большого строительства". В нем мы предусмотрели мероприятия, направленные не только на развитие местных громад, но и на нужды внутренне перемещенных лиц», – заявил Кириленко.

По его словам, кроме развития подъездных путей к опорным школам, больницам, рекреационным зонам, в области сконцентрируют усилия и на улучшении транспортного сообщения со смежными областями, улучшение состояния объездных путей и маршрутов для перевозки раненых и грузов для ООС.

«Важными для нас являются проекты по восстановлению и строительству 5 школ, 5 детских садов и 5 стадионов. Общая мощность отобранных нами школ составляет около 4 тысяч ученических мест, садов – 730 мест, стадионов – более 5 300 мест», – добавил глава области.

Также, по информации Кириленко, в 2020 году планируют улучшить качество интернета в школах, расположенных в прифронтовой зоне вблизи линии разграничения. Для решения этого вопроса область нуждается в дополнительной субвенции из государственного бюджета.

Кроме того, добавил глава области, разработали ряд мероприятий и по улучшению условий предоставления медицинских услуг. «В частности, приоритетом для области является развитие учреждений высокоспециализированной медицинской помощи, поскольку все заведения 3 уровня остались на временно оккупированной территории», – рассказал Павел Кириленко.

Как сообщалось ранее, еще один приоритет проекта «Большое строительство» в Донецкой области – обеспечение жильем внутренне перемещенных лиц (ВПЛ) и участников АТО/ООС.

Напомним, в Украине с марта 2020 года начинается реализация масштабного проекта строительства дорог «Большое строительство».