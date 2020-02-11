В «ДНР» арестован директор шахты, – соцсети

На временно неподконтрольной украинской власти части территории Донецкой области арестован директор шахты «Комсомолец Донбасса», который отказался грузить уголь без погашения задолженности перед шахтерами. Об этом сообщается в Telegram-канале «Донецкий абориген».

«Про "Комсомолец Донбасса" и арестованного строптивого директора ... За последние дни на шахте арестовано дополнительно 10 человек (вплоть до водителя директора шахты), продолжаются попытки слепить настоящее уголовное дело против руководителя, ставшего на сторону коллектива и отказывавшегося грузить уголь без погашения задолженностей и выплаты зарплат коллективу», – пишет блогер.

Он также уточняет, что «шахта под прессом силовиков продолжает работать в полном объеме, отгружая угли в адрес Старобешевской ТЭС».

Ранее сообщалось, что, как пишут в соцсетях, в «ДНР» шахтерам задерживают зарплаты. Также напомним, что в «ДНР» на сегодня полностью остановлены шахты объединения «Макеевуголь» и ШУ «Донбасс», объединение «Торезуголь» останавливается в ближайшие два-три дня.