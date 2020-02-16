Прописка переселенцев: Какие проблемы возникают при регистрации места проживания и можно ли их избежать

Несмотря на то, что вместо прописки в Украине уже давно введена регистрация места жительства, проблем от этого меньше не становится, особенно, когда дело доходит до переселенцев. Об этом сообщает чат-бот «Юридический советник для переселенцев».

«Фактически аж до апреля 2016 года особых проблем с регистрацией места жительства у переселенцев не возникало: "пропиской" занимались органы Государственной миграционной службы Украины, которые без дополнительных требований проставляли необходимый многим штампик в паспорте, в т.ч. с информацией о регистрации на временно оккупированной территории. Однако с передачей соответствующих полномочий в органы местного самоуправления ситуация кардинально изменилась. Учитывая то, что на временно оккупированной территории (далее – ВОТ) Донецкой и Луганской области органы государственной власти не осуществляют свои полномочия, "прописаться" там пока невозможно», – говорится в сообщении.

По информации правозащитников, отсутствие органа, который бы мог на законных основаниях прописать человека на ВОТ Донецкой и Луганской областей, прежде всего, ощутили на себе:

внутренне перемещенные лица (ВПЛ) – бывшие студенты из ВОТ, которые были зарегистрированы в общежитии, а затем после окончания вуза сняты с регистрации;

новорожденные дети переселенцев, родители которых прописаны на ВОТ Донецкой и Луганской областей;

лица, которые оформили право собственности на жилье в населенных пунктах на ВОТ до конфликта, однако не успели прописаться в нем и остались без прописки;

ВПЛ, которые проживали на ВОТ и впервые обратились за оформлением паспорта гражданина Украины или его восстановлением в случае кражи/потери.

«При отсутствии на подконтрольной территории жилья, в котором можно было бы "прописаться", такие лица вынужденно остаются без регистрации. Создает ли это дополнительные трудности? По существу не должно. Хотя Кодексом Украины об административных правонарушениях и предусмотрена административная ответственность за проживание без регистрации, переселенцев, оказавшихся в такой ситуации, пока не трогают. С другой стороны такие лица могут иметь препятствия в доступе к медицинскому обслуживанию, образованию, банковским услугам, участию в выборах и т.д., хотя со справкой переселенца такие проблемы должны быть минимальны», – отмечают правозащитники.

По мнению правозащитников, лучшим вариантом для преодоления существующей проблемы было бы создание отдельного органа, который бы занимался пропиской переселенцев на ВОТ Донецкой и Луганской областей. «О таком органе, кстати, уже шла речь ранее при разработке закона о реинтеграции Донбасса, однако дальше идеи пока не пошли», – уточняется в сообщении.

Правозащитники добавляют, что при отсутствии таких изменений переселенцам, которые вынужденно оказались без прописки в связи с законодательным пробелом, остается прописываться на подконтрольной территории – у знакомых, родственников или, если повезет, в собственном жилье. В этом случае достаточно обратиться к ЦПАУ или ответственный за регистрацию орган по местонахождению жилья с пакетом следующих документов:

заявлением установленной формы;

паспортом заявителя и дополнительно свидетельством о рождении, если регистрируется ребенок до 14 лет;

квитанции об уплате административного сбора;

военным билетом или удостоверением о приписке;

документами, подтверждающими право на проживание в жилье (например, правоустанавливающие документы на жилье, договор аренды, ордер, решение суда) или согласие владельца жилья.

Другим вариантом является временная регистрация в пунктах для лиц без определенного места жительства сроком до 6 месяцев.