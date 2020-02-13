Освобожденные из плена «Л-ДНР» получили предложения новой работы и жилья, – МинВВОТ

Освобожденные из плена «Л-ДНР» в результате обмена 29 декабря 2019 года украинцы после их выписки из клинической больницы «Феофания» получили предложения новой работы и жилья. Об этом сообщает пресс-служба Министерства по делам ветеранов, временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц (МинВВОТ) Украины.

«Сейчас всем тем, кто вернулся из плена в конце прошлого года, предоставлены медицинские услуги по обследованию и лечению. Некоторым из них были сделаны сложные офтальмологические и отоларингологические операции. Все освобожденные лица проходили лечение и реабилитацию в Государственном учреждении "Украинский госпиталь для ветеранов войны "Лесная поляна"" и в украинском государственном медико-социальном центре ветеранов войны. В течение периода лечения и реабилитации с ними работают психологи», – говорится в сообщении.

По информации пресс-службы, МинВВОТ вместе с областными государственными администрациями предоставили более тысячи предложений освобожденным лицам по месту проживания, в частности в Днепропетровской, Запорожской, Волынской, Хмельницкой, Донецкой, Винницкой областях. «Обычно, это общежития семейного типа. Также, с освобожденными лицами работала Государственная служба занятости, которая предоставила предложения по вакансиям в соответствии с их специальностями, квалификацией и пожеланиями. Примерно половина освобожденных уже вернулась к привычной жизни, выбрав или предложенные варианты, или найдя свои», – уточняется в сообщении.

По словам начальника управления МинВВОТ Сергея Мокренюка, индивидуально работали с каждым, собирая пожелания, анализируя возможности. «У нас нет ни одного человека, которому не были предложены решения по работе и жилью», – заявил он.

Как уточняется, есть освобожденные лица, которые пока не могут вернуться к полноценной жизни, поскольку еще не получили восстановленные документы или требуют специфического лечения. Они находятся в киевском общежитии, государство и общественные организации покрывают их ежедневные расходы. «Они будут находиться там столько, сколько потребуется, чтобы предоставить им полноценную помощь», – добавили в пресс-службе.

Мокренюк добавил, что поиски новой работы и жилья для остальных и сбор пакетов документов для выплаты денежной компенсации – это вопрос нескольких недель. Однако не все готовы принять решение о дальнейшей жизни так быстро. «Люди находились в плену, сейчас им предлагают три-пять вариантов и им трудно выбрать. Они откладывают свое решение покинуть медицинские учреждения и это может создавать определенные неудобства», – отметил он.

В целом, по данным МинВВОТ, всем 64 освобожденным гражданским лицам предоставлена полноценная медицинская помощь, каждому из них обеспечена психологическая реабилитация. Кроме того:

25 лицам организовано восстановление паспорта гражданина Украины;

12 человек восстановили водительское удостоверение;

5 лицам предоставили подробные консультации о возможности восстановления или поступления в учреждения высшего образования и один человек проходит курсы подтверждения квалификации врача;

43 лицам предоставлены предложения по трудоустройству;

25 лицам предоставлено несколько предложений мест проживания.

«После реабилитации 47 человек уже определились с местом жительства и работы, остальные лица после окончания реабилитации будут размещены в общежитии в городе Киеве до окончательного определения с местом жительства и работой», – резюмируется сообщение.

Напомним, в рамках обмена удерживаемыми лицами 29 декабря Украина передала сторонам «Л-ДНР» 127 человек. 14 человек отказались участвовать в обмене и остались на подконтрольной Украине территории. «Л-ДНР» отдали 76 плененных украинцев, а четверо решили остаться на неподконтрольной украинской власти территории, потому что у них там находятся семьи.

Как сообщалось ранее, освобожденные из плена в «Л-ДНР» в результате обмена 29 декабря 2019 года украинцы обращаются к уполномоченной Верховной Рады по правам человека Людмиле Денисовой с просьбой содействия в обеспечении их жильем.