ВООЗ: Стало известно, когда создадут вакцину от коронавируса

Первые образцы вакцины от нового коронавируса могут быть готовы через полтора года. Об этом сегодня, 11 февраля, в Женеве заявил генеральный директор Всемирной организации охраны здоровья (ВООЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус, передает «УНН».

«Первая вакцина (от коронавируса нового типа) может быть готова через 18 месяцев», – сообщил он.

По его словам, на разработку потребуется время. «Разработка вакцин и терапевтических средств является одной из важных составляющих программы исследований. Но это только одна часть. Потребуется время на их развитие. Но в то же время мы не беззащитны», – считает глава ВОЗ.

Следует отметить, что сегодня, 11 февраля, в Женеве открылся двухдневный глобальный форум для выработки мер по борьбе с новым коронавирусом. В нем принимают участие около 400 экспертов из разных стран мира. Основная цель встречи – выявить пробелы в знаниях о новом коронавирусе и скоординировать международные усилия в сфере разработки методов лечения.

Как подчеркнул Тедрос Аданом Гебрейесус, ВООЗ не ожидает, что этот форум «даст ответ на все вопросы». Однако, главным итогом дискуссий должна стать, по его словам, «дорожная карта исследований», которая даст возможность делать инвестиции в борьбу с коронавирусом, с «ясным пониманием приоритетов для общественного здравоохранения».

Гендиректор ВООЗ убежден, что в таком случае инвестиции принесут наибольший эффект. Он напомнил о призыве организации к донорам выделить 675 млн долл. на борьбу с коронавирусом в феврале – апреле, и подчеркнул, что средства нужны не только на перспективу, но и на решение задач, которые возникают уже сейчас.

Ранее сообщалось, что Уханьский коронавирус получил название от МОЗ. Его официальным названием стало Covid-2019.