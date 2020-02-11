На поддержку участников АТО и ООС в Днепре выделят 32 миллиона

В этом году Днепр предоставит 32 млнр грн для поддержки участников боевых действий на Донбассе, передает «АрмияInform».

так, в Днепре с 2014 года работает комплексная программа поддержки участников АТО и ООС, бойцов-добровольцев и членов их семей «Семья героя». В этом году на ее финансирование из муниципального бюджета запланировано выделить почти 32 млн грн. Деньги направят на лечение, оздоровление, приобретение медикаментов защитникам Украины с инвалидностью и членам семей погибших героев, а также на частичное погашение коммунальных платежей, компенсацию на оздоровление и реабилитацию.

Также, город финансово поддерживает семьи военных, погибших в районе боевых действий на Донбассе. Так, предоставляется единовременная материальная помощь в размере 100 тыс. грн на семью. Кроме того, военным и семьям погибших выплачивают материальную помощь к памятным и праздничным датам.

Как рассказала заместитель директора департамента социальной политики Днепровского горсовета Юлия Дмитрова, в 2019 году город в рамках программы «Муниципальное жилье г. Днепра» для участников боевых действий в районе проведения АТО/ООС приобрел 7 квартир.

«Особое внимание уделяем детям защитников Украины. К различным праздникам они получают подарки. А с прошлого года, по поручению городского головы Бориса Филатова, все дети погибших героев ко Дню защиты детей получают по 15 тыс. грн», – отметила Дмитрова.

Сейчас в Днепре проживают 5 тыс. 643 участника АТО и ООС, из них, 252 человека с инвалидностью, и 316 – члены семей героев.