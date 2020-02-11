Уханьский коронавирус получил название от ВОЗ

Официальным названием нового коронавируса из Китая стало Covid-2019. Об этом сообщает Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) со ссылкой на гендиректора ВОЗ Тедроса Аданома Гебреисуса, пишет «РБК – Украина».
Гебреисус отметил, что ВОЗ активизировал команду ООН по управлению кризисами. «Мы также активизировали команду ООН по управлению кризисами. Это поможет ВОЗ сосредоточиться на ответных мерах в области здравоохранения, в то время как другие учреждения могут использовать свои экспертные знания для более широких социальных, экономических последствий и последствий для предотвращения развития вспышки COVID19», – заявил он.