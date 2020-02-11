Уханьский коронавирус получил название от ВОЗ

Официальным названием нового коронавируса из Китая стало Covid-2019. Об этом сообщает Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) со ссылкой на гендиректора ВОЗ Тедроса Аданома Гебреисуса, пишет « РБК – Украина ».

Гебреисус отметил, что ВОЗ активизировал команду ООН по управлению кризисами. «Мы также активизировали команду ООН по управлению кризисами. Это поможет ВОЗ сосредоточиться на ответных мерах в области здравоохранения, в то время как другие учреждения могут использовать свои экспертные знания для более широких социальных, экономических последствий и последствий для предотвращения развития вспышки COVID19», – заявил он.

По информации ВОЗ, более 42 тысяч человек в мире заражены новым коронавирусом, и более 1 тыс. человек умерли от осложнений, которые он вызывает. «В Китае было зарегистрировано 42 708 подтвержденных случаев COVID-19, и, к сожалению, сейчас число смертей превысило тысячу (случаев) – 1 017 человек погибли», – приводятся слова Гебрейесуса в сообщении.