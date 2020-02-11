Весом до 10 кг и длиной в метр: В Мариуполе коммунальщики и спасатели вышли на борьбу с сосульками (Видео)

В Мариуполе температура воздуха поднялась до нуля и куски льда с крыш стали падать на землю. Некоторые наросты достигают нескольких килограммов и длиной в метр. На борьбу с сосульками вышли коммунальщики и спасатели.

Мариупольчанка Валерия спешила по делам, но путь ей перегородили. Поэтому пришлось немного переждать. Над головой у прохожих нависла опасность – в любую секунду сосульки могли улететь вниз. «Зона опасности, зона риска. Стараюсь обходить. По телевизору разве что видела несчастные случаи. До летальных исходов может быть, я считаю. Смотря даже размером каким, если больших размеров, то страшно», – сказала Валерия.

Спасатель Александр Титов с утра находится на дежурстве, чтобы горожане не попали в беду. Мужчина сбивает лед. На один дом уходит примерно час. По его словам, ледяные наросты только издалека кажутся маленькими, а на самом деле – весят много. «Одну вот срываешь – хорошая сосулька – до 10 кг . 10, наверное, точно есть. Сейчас они как бы подразморозились, их легче вот снимать, а с утра был мороз – они крепко держались, приходилось и молотком сбивать», – рассказал Александр.

До крыши добираются при помощи вышки. Куда труднее – сбивать сосульки с окон подъезда. А жителям многоэтажек специалисты советуют сразу сообщать руководящим компаниям, что на доме есть ледяные наросты. «Вчера была собрана заявка, сегодня уже с утра работают коммунальные предприятия. Также сегодня собраны заявки на завтрашний день. Оказывается помощь нашим ОСМД по удалению данных опасных сосулек», – говорит начальник отдела содействия и создания ОСМД Галина Дешкина.

В двух районах Мариуполя – Центральном и Приморском – лед сбивают спасатели. Еще полгорода находится в зоне ответственности коммунальщиков. Но работы хватает всем. «Снять опасные сосульки, которые угрожают своим падением, здоровью людей, и тем самым их травмировать. Это, прежде всего, жилой фонд, со скатными шатровыми кровлями, это учреждения – детские садики и школы, находящиеся в районе», – сообщил начальник спасательной аварийно-водолазной службы Мариуполя Александр Татай.

А тем, у кого такие сосульки появились на балконе, стоит позаботиться о безопасности других. И сбивать лед самостоятельно. Ведь даже маленькая сосулька может хорошо ударить, если будет лететь с высоты.

Источник: ТК «Донбасс»