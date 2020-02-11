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Зеленский заявил о планах обустроить 220 приемных отделений в опорных больницах

11.02.20 21:14
Хирургическое отделение № 1 г. Славянска
Хирургическое отделение № 1 г. Славянска / Фото: dnews.dn.ua

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в результате решения арбитража в пользу «Нафтогаза» будут строить опорные больницы. Об этом сказал в в интервью «Интерфакс-Украина», отвечая на вопрос, готова ли Украина к мировым вызовам, таким ка коронавирус.

«Сейчас то, что мы можем точно сделать быстро, – это опорные больницы... За счет денег после решения арбитража от "Нафтогаза" у нас есть сейчас возможность быстро сделать 220 приемных отделений. У нас есть несколько программ по закупке скорых – их действительно мы покупаем много, очень много. Мы хотим увидеть, что через 4-5 лет будет уверенность, что мы не боимся никаких вирусов, у нас есть современные больницы, доступная медицина, страховая медицина. Хотим все это увидеть. Пока наше министерство не наработало стопроцентную правильную модель здравоохранения, которая была бы понятна каждому украинцу... обществу была понятна. Они еще не сделали этого. Мы следим за тем, как они движутся, и что предлагают», – сказал президент.

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