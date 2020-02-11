Хвостатые «детективы»: Как в Славянске служебные собаки проходили тестирование (Фото)

В Славянске (Донецкая обл.) 12 работников кинологического центра полиции Донетчины со своими питомцами прошли курс повышения квалификации и получили сертификаты. Об этом сегодня, 11 февраля, сообщает пресс-служба Славянского отдела полиции Главного управления Нацполиции в Донецкой области.

Подчеркивается, что четвероногие «полицейские» периодически должны подтверждать свою квалификацию. А собаки, которые несут службу на территории операции Объединенных сил (ООС), должны иметь специальную подготовку. Двухнедельный мастер-класс для кинологических групп провел начальник цикла кинологии Главного управления «Житомирский учебный центр подготовки кинологов» Сергей Гайдук.

После курса обучения хвостатые «детективы» прошли тестирование по навыкам поиска оружия и взрывчатки, наркотиков и человека по запаху его следов. Подопечные демонстрировали рабочие качества в различных локациях: в помещениях, на блокпостах, на легковом и грузовом транспорте, на открытой местности. Закладки хоронили в некомфортных для собак местах – в зарослях, стволах деревьев, кустах.

«Полицейские отрабатывали с воспитанниками новые подходы в дрессировке, а тренировка проходила в реальных условиях. Например, собака должна найти закладку с наркотиком в моторном отсеке работающего автомобиля, когда пары бензина маскировали нужный запах», – говорится в сообщении.

А четвероногие, которые специализируются по поиску людей, упражнялись в ментрейлинге – преследовании человека по его индивидуальному запаху. Для этого собаке не нужно «утыкаться» носом в отпечатки ног, она идет, улавливая малейшие запаховые частицы человека, который их оставила в течение суток. Для кинологического центра ментрейлинг – это новый метод подготовки розыскных собак, который хорошо себя зарекомендовал в полиции США и стран Европы.

«Следопыты» продемонстрировали умение разыскать человека не только в поле, лесу, но и в условиях многотысячного города.

«Вместе с полицейскими в рамках межведомственного взаимодействия подготовку проходил представитель Азовской таможни со своим напарником, которые противодействуют контрабанде денег и наркотрафика», – добавили в полиции.

Отмечается, что «кинологический спецназ» Донетчины успешно сдал экзамены. Хорошие результаты показали, как опытные «правоохранители», среди которых первый житель кинологического центра Туман и лабрадор Теодор, который является мастером по поиску оружия, а также, новички. Так, голландская овчарка Мануэль Гарсиа (коротко – Гриша) берет след с самого маленького образца запаха и безошибочно выводит полицию к определенному человеку, даже если для этого надо пройти 8 км.

Начальник кинологического центра полиции Донецкой области Леонид Котов отметил, что выездной курс обучения и сертификация кинологов – это новация для Украины.

«Раньше мы отправляли группу кинологов на обучение в Житомир, а сейчас, впервые, к нам приехал преподаватель, чтобы на месте научить и протестировать работников. Это не только значительная экономия бюджетных средств, но и возможность повышать мастерство без отрыва от службы. Таким образом, безопасность в Донецкой области остается под контролем», – пояснил Леонид Котов.

По словам начальника цикла кинологии ГУ «Житомирский учебный центр подготовки кинологов» Сергея Гайдука, кинологический центр полиции Донетчины имеет качественную учебную базу, которая позволяет эффективно проводить подготовку. «В кинологическом центре полиции Донецкой области достаточно высокий уровень подготовки кинологов и служебных собак. На них можно рассчитывать в реальных условиях относительно раскрытия преступлений и выявления запрещенных веществ», – подытожил Сергей Гайдук.

Как напомнили правоохранители, в кинологическом центре в 2019 году было начато обновление поголовья служебных собак, которое планируется завершить в течение 2020 года. Племенное поголовье с генетически закрепленными наследственными рабочими качествами получено от специалистов-кинологов из города Одессы Сергея и Татьяны Маринчуков. Кинологическое подразделение пополнилось такими породами служебных собак как бладхаунд, ротвейлер, голландский овчарка и бельгийская овчарка малинуа.