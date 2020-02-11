Электронный кабинет пациента: В Мариуполе рассказали, как воспользоваться и какие преимущества (Видео)

Каждый гражданин Украины может создать электронный кабинет и получить доступ к информации, которую вносят в центрах первичной медико-санитарной помощи (ЦПМСП). Также можно записаться на прием к врачу онлайн или же пересмотреть результаты анализов.

Так, жительница Мариуполя Екатерина только начала пользоваться электронным кабинетом пациента. И теперь она может зайти в систему в любое время. «Не листать бумажную карточку, а зайти в телефон и даже из любой точки планеты почитать об этом. Вообще, диджитализация – это для молодежи очень удобно в этом ритме жизни», – сказала она.

Медики подсчитали, что таких, как Екатерина, в городе уже 10%. Пациенты постепенно переходят в сеть. «Если у нас подписано на сегодня 55 тысяч пациентов, то посчитайте – 5,5 тысяч электронных кабинетов уже имеются. И это количество увеличивается с каждым днем», – сообщил главный врач ЦПМСП № 3 Александр Лазаренко.

Доступ к базе получает в основном молодежь. Пенсионеры же доверяют бумажному документу. Гаджетами почти не пользуются. «Они порой не могут смску прочитать», – сказала медсестра Ирина Бутова.

Что касается электронного кабинета, то его создают в регистратуре поликлиники по желанию пациента. И сразу же сообщают ему логин и пароль. «И он уже в электронном виде может смотреть свои анализы, то, что диагноз какой ему доктор вынес. Это все зашифровано. Это тут же все исчезает. Человек, может только он этим владеть, понимаете, никто другой не войдет», – объясняет медсестра.

В базе хранятся все записи врача. Поэтому, если на приеме что-то не расслышали, то есть возможность просмотреть еще раз. «Или у доктора почерк непонятный дал на листочке, он может здесь посмотреть это лечение в осмотре, в личном кабинете. И точно также в личном кабинете он может записаться, не стоять в регистратуре, не звонить и точно так же записаться на прием», – добавляет семейный врач Лилия Бляшинская.

А в телефон можно загрузить приложение «Медкарта», чтобы иметь более быстрый доступ к информации о состоянии собственного здоровья.

Источник: ТК «Донбасс»