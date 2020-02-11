Жители частных домов могут бесплатно получать твердое топливо: Ситуация на Луганщине (Видео)

В Украине тысячи семей, которые отапливают дома углем и дровами, могут претендовать на денежную ​​помощь от государства. Жители сел Луганской области рассказали, знают ли о такой возможности, откуда берут деньги на обогрев, и получали ли хоть раз такую ​​субсидию.

Так, на окраине поселка Боровское живет Раиса с сыном и дочерью, которая имеет инвалидность. Женщина рассказывает, что семья живет в нужде. Пенсии едва хватает на продукты. Работы в селе нет, ездить работать далеко не по силам. А почти все деньги зимой тратят на дрова. «Привезли вот они сосновые. 3,5 тысячи мы вот 3 месяца топим ими. Вот опять получу пенсию – куплю и буду без хлеба сидеть», – сказала Раиса.

Женщина удивляется, мол, о том, что в Украине можно оформить помощь на твердое топливо – не знала. «За 9 лет ничего – никакой помощи», – говорит Раиса.

А в поселке Сиротино, который не является сельской глубинкой, а территория Северодонецка (от города – 5 км ), пожилые люди утверждают, что тоже не слышали от соцработников о праве на государственную помощь на приобретение дров или угля. Даже молодежь не знает об этом. «Я даже об этом первый раз слышу. Не получаем», – сказал местный житель Илья.

Илья чем может – помогает родителям. Говорит, чтобы прогреть зимой дом, нужна большая машина дров. А это 10 тыс. грн, которых у стариков нет. Поэтому выживают, как могут. «Вон на трактор прилепил, там поехал, попилил на заброшенных дачах. Сейчас все так делают», – добавляет Илья.

Многие одинокие пенсионеры здесь отказались от газа. Потому что платить слишком дорого. Экономят уже и дрова. «Как же я буду топить, если где я денег наберу? Я вот на группе, мне вот две тысячи платят. Мне ж за две тысячи как топить… тут или топить или с голоду сдыхать», – делится местный житель.

Сиротинский сельский голова Василий Попов отмечает, что сколько людей получает субсидию на твердое топливо – не знает. «Так сказать, чтоб кто-то обращался из жителей в поселковый совет ко мне – таких нет. Не обращаются», – сказал он.

Но советует селянам свой способ экономии на дровах. «По вопросу отопления – лес рядом – пожалуйста», – заявил Попов.

Журналисты обратились в Северодонецкое управление социальной защиты с вопросом – информируют ли они селян и жителей города о праве на государственную помощь. Но в течение дня специалисты так и не ответили.

Источник: ТК «Донбасс»