Счета за коммуналку: Как в Украине сэкономить на оплате за коммунальные услуги зимой

В Украине в холодное время года люди особенно часто задумываются над вопросом, как сэкономить на коммунальных платежках. Эксперты говорят, что для решения проблемы вполне будут оправданы усилия по утеплению жилья и спустя какое-то время вложения окупятся. Об этом рассказал исполнительный директор Ассоциации «Энергоэффективные города Украины» Святослав Павлюк, передает «Слово і Діло».

По его мнению, для того, чтобы достичь результата, нужен комплекс мер. При этом эксперт обратил внимание, что одноэтажные дома утеплить намного проще, чем многоквартирные. Прежде всего качество материалов в таких домах существенно отличается от одноэтажного здания и в разы дороже.

В любом случае, по его словам, тепломодернизация жилья предполагает наружное и внутреннее утепление, замену окон, пола, сетей. «Сокращение счетов – это вопрос энергосбережения, утепления, модернизации внутренних сетей, установки систем регулирования. Этим нужно заниматься потребителям, чтобы сэкономить», – считает он.

Святослав Павлюк уточнил, что счет состоит из объема потребления, умноженного на тариф. При этом меньше потреблять – не означает, что нужно начать мерзнуть. Нужно эффективнее использовать то, что подается. «Утепление домов, установка систем регулирования приводит к сокращению. На квадратный метр в год отопления нужно будет меньше. Энергии на отопление или охлаждение, если дом утеплен, будет меньше. Соответственно, ежемесячный счет сократится», – пояснил Павлюк.

Эксперт акцентировал внимание, что в этом году заработал Фонд энергоэффективности, который на первом этапе дает возможность компенсации. Эксперт подчеркнул, что Объединению совладельцев многоквартирных домов (ОСМД) будет очень выгодно воспользоваться такой программой.

«Такого шанса получить 70% финансирования для всех работ больше не будет. Дальше, эта цифра упадет до 50%. Нужно дождаться окончания отопительного сезона, но планировать работы нужно сейчас и в срочном порядке», – поделился советами Святослав Павлюк.