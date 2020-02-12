Клебан-Бык: Биолог парка показала, как зимуют более 170 лебедей и 480 крякв (33 фото)

На территории регионального ландшафтного парка «Клебан-Бык» (Константиновский р-н, Донецкая обл.) из-за резкого похолодания сотрудники особое внимание уделяют наблюдению за популяцией лебедей-шипунов. Об этом сообщила биолог парка Галина Семенихина‎ на странице парка в Facebook.

«В Украине произошло резкое похолодание, поэтому сейчас особое внимание мы уделяем наблюдению за лебедями Клебан-Быкской популяции. Сейчас все они находятся в одной большой проруби диаметром примерно 15 метров . Мы посчитали лебедей – сейчас их 171 особь. Все активные и хорошо себя чувствуют», – написала она.

По словам биолога, также рядом с лебедями спасаются от мороза 480 крякв.

Семенихина уточнила, что после консультации с орнитологами было принято решение не трогать птиц. «Сейчас мы просто наблюдаем за ними и ждем оттепели», – подытожила она.

Также Галина Семенихина‎ опубликовала фотоальбом под названием «Лебединое озеро»:

Фото: Facebook / Клебан-Бик Регіональний Ландшафтний Парк

Напомним, этой зимой на территории регионального ландшафтного парка «Клебан-Бык» можно наблюдать за лебедями. Водохранилище полностью не покрылось слоем льда, поэтому лебеди не мигрировали. За лебедями-шипунами сотрудники парка наблюдают в том числе с помощью квадрокоптера.

Как сообщалось ранее, на территории парка «Клебан-Бык» активно развиваются туристические направления. В течение года там проводят экскурсии для детей и взрослых. Парк становится популярным местом отдыха и экологического туризма. Осенью здесь открыли новую экологическую тропу «Сказочный лес». А также можно побывать в «Парке Юрского периода».