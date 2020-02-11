Вместо Лутковской представлять Украину в ТКГ будет генерал-майор СБУ Кузнецов

Президент Украины Владимир Зеленский назначил уполномоченным представителем Украины в рабочей подгруппе Трехсторонней контактной группы по мирному урегулированию ситуации на Донбассе Геннадия Кузнецова, освободив от исполнения этих обязанностей Валерию Лутковскую. Об этом говорится в указе главы государства, опубликованном сегодня, 11 февраля.

«...уполномочить Кузнецова Геннадия Ивановича представлять Украину в рабочей подгруппе по гуманитарным вопросам Трехсторонней контактной группы, освободив от исполнения этих обязанностей В. Лутковскую», – говорится в документе.

Как сообщает издание « LB.ua », Геннадий Кузнецов – украинский спецназовец, генерал-майор Службы безопасности Украины, руководитель Центра спецопераций по борьбе с терроризмом (7 марта 2014-го – 23 января 2015-го года).

Валерия Лутковская рассказала в интервью изданию, что ушла из ТКГ по собственному желанию и приветствует назначение Кузнецова. « Это было по моему желанию. Работать без полномочий и любых возможностей было достаточно трудно. Я просила Офис президента и главу ТКГ Леонида Кучму прописать полномочия или назначить человека с соответствующими полномочиями», – рассказала Лутковская.

По ее словам, ОП решил на ее место назначить человека, который имеет соответствующие полномочия и является профессионалом.