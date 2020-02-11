Депутаты предлагают создать Нацагентство по преодолению последствий агрессии РФ

Группа депутатов внесла на рассмотрение Верховной Рады Украины законопроект №3057 «О Национальном агентстве Украины по вопросам преодоления последствий вооруженной агрессии Российской Федерации». Сообщение о регистрации документа сегодня, 11 февраля появилось на сайте ВРУ.

Инициаторами законопроекта являются 59 народных депутатов, представляющих разные политические партии. Среди них Давид Арахамия, Святослав Вакарчук, Ирина Фриз, Ирина Верещук, Петр Порошенко и Ирина Геращенко

Текст законопроекта пока не обнародован. сообщается, что в настоящее время он передан на рассмотрение руковдоства.