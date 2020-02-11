Зеленский: Путин понимает, что войну на Донбассе надо заканчивать

Президент Украины Владимир Зеленский считает, что глава РФ Владимир Путин понял, что надо заканчивать войну на Донбассе. Об этом сказал в интервью «Интерфакс-Украина», отвечая на вопрос, услышал ли его Путин во время встречи в Париже в рамках Нормандского саммита.

«Я уверен, что он меня понял, очень прозрачно понял. Кажется, что когда такой контакт, глаза в глаза, ты сразу понимаешь, кто перед тобой, что за человек. Вопреки всем данным разведки, мне кажется, что он меня понял. И он понимает, что надо закончить эту войну», – сказал он.

«Я уверен, что они не будут прекращать свои попытки создавать новые глобальные идеи. Но, самое страшное, что может быть для России – это распад ее в том виде, в котором она сейчас существует. Эскалация и захват такой большой страны, как Украина, это, я уверен, единственный реально опасный шаг для России, который может привести к внутреннему жесткому конфликту в России. Это мои мысли, я не говорю, что я на 100% прав, но мне кажется, что именно это и может их остановить», – считает президент Украины.

Владимир Зеленский также прокомментировал результаты Нормандской встречи, уточнил, что полной тишины по обстрелам на Донбассе добиться не удалось, но получилось освободить пленных украинцев. «... мне кажется, что на последней встрече мы сдвинулись. Мы не прекратили огонь, понятно – это минус, мы получили людей – это плюс. Но это все равно такой баланс, это не победа, победа в вопросе войны – это конец войны, это мир, это победа, точно для всех. Я уверен, честно, я не знаю, уверена ли в этом Россия, но я уверен, что это победа для России – конец войны. Это для них победа, не над Украиной, а над собой. Я в этом уверен», – сказал Зеленский.