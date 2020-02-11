Полвека без ремонта: В детсаду Мариуполя малыши играют, едят и спят в одной комнате (Видео)

В Мариуполе работники детского сада № 114 жалуются, что ремонта в учреждении ожидают почти полвека. В саду устаревшие коммуникации, кровля протекает и щели в окнах. из-за отсутствия нормальных условий некоторые группы не работают.

Так, дети играют, едят, занимаются и спят – в одной комнате. Есть в садике «Калинка» и группы, которые не работают. Потому что в некоторых помещениях из окон дует, а с потолка – течет. По словам работников детсада, сделать ремонт в заведении им обещают уже более 2 лет. Запланировано много, однако до сих пор не выполнено.

«Планируется перестраивать, чтобы у нас была отдельная спальня и отдельно игровая комната. Замена детской мебели, игрушек», – рассказывает воспитательница Оксана Ожга.

По словам и. о. заведующей детсада № 114 Виктории Цветинской, ремонтировать нужно как помещение, так и наводить порядок на прилегающей территории. «Нужно заменить окна и систему отопления, нужно сделать ремонт крыши. А также, прилегающей территории. Будет изменен и забор, будет отремонтирована детская площадка и фасад нашего детского сада», – комментирует Цветинская.

В то же время, в Департаменте образования подчеркивают, что по новому проекту капитальный ремонт начнется уже в апреле.

«Очень радует нас, что с 2020 года на капитальный ремонт будет закрыт детский сад № 114, который уже в апреле будет выезжать, и будет заходить подрядная организация, для того, чтобы сделать капитальный ремонт этих учреждений», – отметила директор Департамента образования Мариупольского горсовета Татьяна Братчикова.

как отмечается, деньги на проект выделил Европейский инвестиционный банк: 55 млн грн на ремонт и около 7 млн грн – на оснащение и мебель. Завершить работы планируют за год. Детей на это время переведут в другие учебные заведения.

Источник: ТК «Сигма»