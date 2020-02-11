В «ДНР»: В Донецке рыбак провалился под лед

Во временно неподконтрольном украинской власти Донецке рыбак провалился под лед на питьевом ставке Кировского района. Об этом пишут пользователи соцсетей.

«Рыбак решил половить рыбку в питьевом ставке Кировского района Донецка. Лед не выдержал и мужчина оказался в воде. Проходивший мимо местный житель увидел это, вытащил тонущего рыбака и вызвал МЧС», – говорится в сообщении.



Уточняется, что прибывшие сотрудники «МЧС» перенесли пострадавшего на берег, сняли мокрую одежду, растерли, обернули одеялом и передали в скорую.