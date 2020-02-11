На КПВВ Донетчины двух граждан передали полиции за попытки подкупить пограничников

В Донецкой области на контрольных пунктах въезда-выезда (КПВВ) «Майорское» и «Новотроицкое» за минувшие сутки, 10 февраля, граждане пытались дважды подкупить пограничников при пересечении линии разграничения. Об этом сегодня, 11 февраля, сообщает пресс-центр Государственной пограничной службы Украины.

«На КПВВ "Майорское" и "Новотроицкое" пограничники передали работникам полиции двух граждан Украины, которые попытались втянуть правоохранителей в противоправную деятельность. А именно – наши соотечественники за деньги пытались договориться о беспрепятственном пересечении линии разграничения. На такое предложение граждане получили категорический отказ. Соответствующие процессуальные мероприятия продолжаются», – говорится в сообщении Госпогранслужбы.

Ранее сообщалось, что на КПВВ «Марьинка» и «Новотроицкое» через линию разграничения граждане пытались провезти грецкие орехи и сигареты на общую сумму более 160 тыс. грн.