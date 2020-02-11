«МГБ ЛНР» арестовало шесть «таможенников» за многомиллионную взятку

На временно неподконтрольной украинской власти части территории Луганской области «МГБ ЛНР» задержало шесть сотрудников «таможенного комитета» за получение взяток в особо крупном размере.

Установлено, что «должностные лица таможенного комитета ЛНР, занимающие руководящие посты в 2018 году, организовали преступное сообщество, с целью совершения преступлений, связанных с незаконным обогащением», сообщило сегодня, 11 февраля, «МГБ ЛНР».

Фигуранты в течение 10 месяцев на регулярной основе получали взятки в особо крупном размере от субъектов предпринимательской деятельности и физических лиц, «пересекающих госграницу ЛНР, за оформление таможенных грузов и транспортных средств».

Также ими были определены объекты для вымогательства денежных средств. Среди них физические и юридические лица, осуществляющие хозяйственную деятельность на временно неподконтрольной украинской власти части территории Луганщины.

«В результате коррупционной деятельности преступного сообщества, общая сумма взятки составила 13 646 420 российских рублей (5 млн 208 тыс. 557 грн, по местному курсу на сегодня, 11 февраля)», – говорится в сообщении, с уточнением, что изъятые денежные средства будут переданы в бюджет «ЛНР», а «уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу».