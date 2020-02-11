В «ДНР» в феврале и марте будут по три выходных дня подряд из-за праздников

На временно неподконтрольной части территории Донецкой области в феврале и марте будут сокращенные рабочие недели.

Как пишут местные интернет-ресурсы, в феврале отдыхать будут три дня подряд, с 22-го по 24-е, в связи с празднованием «Дня защитника отечества». Так как 23 февраля выпадает на воскресенье, то выходной переносится на понедельник, 24 февраля.

Кроме этого, три выходных дня будет в марте – с 7 по 9 – в связи с празднованием Международного женского дня. 8 марта в этом году также выпадает на воскресенье, поэтому выходным будет 9 марта.

Уточняется, что предшествующие выходным дням пятницы, 21 февраля и 6 марта, не считаются предпраздничными днями, поэтому они будут не сокращенными. На час продолжительность рабочего дня сокращается только в те дни, которые непосредственно предшествуют праздничным.