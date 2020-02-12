В Украине разработают программу паспортизации жителей ОРДЛО

Президент Украины Владимир Зеленский поручил правительству разработать программу, которая будет мотивировать молодежь с неподконтрольной украинским властям территории Донбасса к сохранению украинского гражданства. Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента Украины (ОПУ).

Зеленский отметил, что в то время, пока на Донбассе продолжается война, Россия массово выдает свои паспорта людям, которые проживают на временно неподконтрольных территориях. По его убеждению, такая ситуация недопустима, и Украина должна бороться за своих граждан. Поэтому есть необходимость в разработке специальной программы, целью которой будет обеспечение молодых людей документами, подтверждающими гражданство Украины.

«Мы должны наладить контакт с гражданскими людьми, которые находятся на оккупированных территориях и по тем или иным причинам не могут жить на подконтрольной Украине территории», – сказал Зеленский.

Он отметил, что эти меры должны мотивировать молодежь к получению украинского образования. По словам главы государства, речь идет не только о тех, кто остался жить на неподконтрольных территориях, но и тех, кто впоследствии туда вернулся.

«Также, рассматривается возможность обеспечения дистанционного изучения украинского языка и истории Украины – дисциплин, которые сейчас не преподаются на временно оккупированных территориях, а также расширение количества высших учебных заведений, в которые могли бы поступать дети указанной категории, и увеличение квот на бюджетные места в них, организация работы горячей линии для поступающих», – говорится в сообщении.

Кроме того, Зеленский подчеркнул важность организации на контрольно-пропускных пунктах вдоль линии разграничения в Донецкой и Луганской областях и на админграницах с Крымом центров предоставления административных услуг, где люди могли бы получить необходимые услуги и важную информацию.

Уточняется, что конкретные предложения по данной программе должны быть разработаны и представлены до 1 марта.

*Сокращения: ОРДЛО – отдельные районы Донецкой и Луганской областей