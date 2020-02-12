В России задержали члена «ДНР» по прозвищу «Черный Ленин»

В Архангельской области по запросу Украины задержали члена «ДНР» Бенесса Айо по прозвищу «Черный Ленин», сообщают российские СМИ со ссылкой на члена КПРФ Дмитрия Сараева.

Он приехал в регион, чтобы поддержать жителей поселка Шиес, протестующих против строительства мусорного полигона.

Айо могут выдать Украине.

«Он русский, несмотря на то, что чернокожий. В Прибалтике он находится в розыске. Сейчас на стороне ополчения воюет в ДНР. Является членом коммунистической партии ДНР. Его задержала полиция в Архангельской области по запросу Украины. Ему грозит выдача Украине», – сообщил Сараев.

Бенесс Айо родился в Латвии в 1979 году в семье угандийца и жительницы Латвии русского происхождения. Он окончил рижский вуз, учился в Британии, стал коммунистом, поддерживал «русскую весну» в Крыму. Украинские и латвийские власти обвиняют его в ряде преступлений против власти.