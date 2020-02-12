Окна заложены кирпичами, в квартирах – печное отопление: Как сегодня живет Украинск (Фото)

Украинск – город вокруг государственной шахты «Украина» (ГП «Селидовуголь») – расположен в получасе езды от неподконтрольного украинским властям Донецка. О сегодняшней жизни в городе рассказывают «Свои.Сity».

В построенном и заселенном в конце 1950-х – начале 1960-х годов Украинске уже несколько десятилетий было много пустующего жилья. В 2006 году мэр Украинска Виталий Нешин пообещал бесплатно выдавать пустующее жилье всем желающим. В город потянулись люди. Они устраивались на работу на местную шахту, ездили трудиться в соседние Селидово или Донецк.

Многие молодые пары из Донецка, не желая мыкаться по общежитиям, переезжали в Украинск, получали или покупали по дешевке квартиру, делали в ней ремонт, но продолжали работать в областном центре. События весны 2014 года перечеркнули эту возможность. И хотя во время боевых действий Украинск не пострадал, линия разграничения проходит недалеко от города. Донецк как место работы перестал существовать – и усилилась волна уезжающих.

Сегодня в городе – множество брошенных квартир, в многоэтажках на первых и последних этажах практически нет жильцов. Многие окна заложены кирпичами, фанерой.

От городской библиотеки до градообразующей шахты «Украина» – несколько минут езды. Шахтерам задерживают зарплату, и они требуют выплаты задолженности через забастовки. По состоянию на январь 2020 года долг государства перед ГП «Селидовуголь», в состав которого входят 4 шахты, составил 64,6 млн грн.

В случае с «Украиной», помимо долгов по зарплате, существует угроза закрытия шахты. Что равнозначно исчезновению города. Фактически в каждой семье – шахтер.

Местная активистка Светлана Миргородская объясняет, что Украинск считается городом районного назначения и подчинен Селидовскому горсовету. Часть проблем – в этом административном решении. Налоговые отчисления шахта, обогатительная фабрика и другие предприятия перечисляют в бюджет Селидово. В 2019 году доходы местного бюджета Украинска составили 3 млн 690 тыс. грн. И практически вся эта сумма идет на выплату зарплаты сотрудникам Украинского райсовета – ни на ремонт дорог, ни на восстановление жилья, ни на другие потребности денег нет.

Поддержка со стороны Селидово заключается в финансировании социальных объектов: школы, детсада, дома культуры и больницы. ЖЭКа здесь тоже нет. Каждый дом – это частная собственность, все проблемы решают самостоятельно.

Украинск можно обойти пешком минут за 20. Во многих домах – в том числе многоэтажных – печное отопление. Это видно по пыльной копоти, окутавшей окна и углы домов. Не во всех, но во многих дворах – свалки с мусором.

Пенсионерка Нина, проживающая на 3-м этаже одного из домов, рассказывает, что в подвале дома находится угольный склад, отсюда жильцы носят в ведрах уголь для отопления своих квартир. По ее признанию, отопить все комнаты печным отоплением тяжело, она еще использует обогреватель.

Практически в каждом дворе можно встретить пенсионеров, переехавших сюда в середине 2000-х.

Есть в Украинске и предприниматели, которые решили еще в 2000-х перенести сюда производство. Семья предпринимателей из Донецка Виктор и Елена Ниманихины создают здесь бренд одежды под торговой маркой «Велна». Виктор Ниманихин перспективу Украинска видит в развитии малого и среднего бизнеса. Особенно в текстильной сфере, где могут работать женщины, для которых в городе вакансий особо нет.

По мнению Виктора, проблема многих городов Донецкой области в том, что они исторически создавались вокруг шахт. Угольные предприятия здесь с 1950-х годов, срок их эксплуатации истек. «В таких городах, как Украинск, нужно создавать рабочие места за счет предприятий легкой промышленности. На обучение одного сотрудника в этой отрасли уходит не более 4-х месяцев», – делится мужчина.

Его концепция превращения Украинска в текстильный центр уже частично реализуется. В городе сейчас 4 текстильных предприятия: шьют спецодежду и домашний текстиль. Это не спасает от безработицы, но удерживает от безысходности.