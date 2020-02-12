На подвале дал слово мстить за пытки: Парень из Донецка попал в плен второй раз (Фото)

27 декабря 2017 года в ходе обмена пленными из неподконтрольных частей Донбасса вернули 73 человека, в их числе был Григорий Синченко. 26-летнего коренного дончанина представители незаконных вооруженных формирований задержали в декабре 2016-го и обвинили в партизанской деятельности. Продержали в плену год. Пережив пытки, он решил вернуться в Донецк и отомстить. Сейчас пошел 4-й месяц, как Григория схватили во 2-й раз. Об этом рассказала мама пленного Татьяна Гулевская, сообщает «Украинская правда».

По ее словам, Григорий учился в университете в Симферополе на политолога. После аннексии Крыма он не написал заявление о переводе в российский вуз, и его отчислили.

Парень приехал в Херсон, снял там квартиру и нашел работу. Но необходимо было продлить группу по инвалидности, с детства у него проблемы с позвоночником и костями таза.

В Херсоне Григорий этого сделать не мог, поэтому был вынужден ехать в Донецк. Полежал в больнице, получил справку. Но назад в Херсон не успел вернуться – 2 декабря 2016 года его уже арестовали. «Как мне потом сказали, он занимался партизанской деятельностью», – рассказала мать пленного.

Более месяца семья не могла найти, где он находится. «Звонили в больницы, в морги, наняли адвоката, писали в "полицию", "МГБ ДНР", "прокуратуру». Но везде нам отвечали: "Его здесь нет, его здесь нет ...". Как Гриша потом рассказал, в это время он был в подвале, умирал. Туда его бросили после пыток. У него был разрыв легкого, со связанными за спиной руками он лежал 3 дня. Его не выводили в туалет, не давали воды», – поделилась Татьяна Гулевская.

Потом его повезли в «СИЗО», но там сказали, что таких не берут. И тогда его повезли в больницу им. Калинина. Маму и бабушку с теплыми вещами и едой не пустили.

Во время пребывания в подвале Григория пытали, по 6 часов его били висящим на наручниках.

«Помню, я все это время только молилась и плакала. Но самое страшное было во второй раз. Когда он вернулся из плена, я приехала к нему, и он сказал: "Я, когда был на подвале, дал слово, что буду мстить, это простить невозможно"», – сообщила женщина.

«Игорь Козловский, который вместе с ним сидел, говорил, что Гриша, еще находясь в тюрьме, говорил, что он будет мстить. Я его умоляла, чтобы он этого не делал, но...», – добавила она.

После освобождения в декабре 2017 года дончанин в Киеве проходил лечение. Потом ему дали комнату в модульном городке для переселенцев в Харькове.

А затем Григорий вернулся в Донецк. Его задержали за «подрыв базовой станции «республиканского» мобильного оператора "Феникс"».

Сотрудники «УБОП» пришли к Татьяне Гулевской и ее матери, но Григорий успел сбежать. Обеих женщин 2 часа допрашивали. «На меня надели наручники, на голову – мешок. Привезли в "управление", допросили, забрали телефон и отпустили. Я все время говорила, что Гриша в Харькове, там работает, встречается с девушкой», – рассказала мать пленного.

После этого она уехала из Донецка, сейчас живет в Харькове, там также живет и его младший брат.

«Месяц мы думали, что с ним все хорошо. Я с ним продолжала общаться по скайпу. На связь он выходил, где именно находился – не говорил. Говорил, что у него есть "подарочек для оккупантов"», – сообщила Гулевская.

31 октября в наручниках, всего избитого, парня привезли к бабушке в Ларино (поселок в пригороде Донецка) – на «следственный эксперимент». «С тех пор мы не знаем, где он. Говорят, будто в "ИВС". Адвоката к нему не пускают, Красный Крест также», – рассказала мама задержанного.

Бабушка носит передачи в «ИВС», хотя не знает, содержится ли он там. «После того, как на нашу улицу приехали 5 машин "МГБ", с мамой перестали разговаривать, боялись. Но теперь у нашего соседа тоже мальчика забрали и тоже якобы за шпионскую деятельность. Может, теперь эти люди будут с ней здороваться», – рассказывает Гулевская.

«Я обратилась к президенту с просьбой дать моему сыну звание Героя. Хотя некоторые чиновники мне сказали, что он же не военный, никто не посылал туда. А я, как мама, всем отвечаю, что его туда послала не армия, а честь и достоинство», – делится женщина.

«Мы не надеялись на этот обмен. Мы и на следующий не уповаем. Главное, что он был жив», – говорит она.

Сейчас мать пленного снова проходит то, что было в 2016-м году. «Тогда тоже ОБСЕ, Красный Крест, ООН, СБУ. Но в прошлый раз через месяц мы уже знали, где он. Я сейчас ходила в офис омбудсмена, оставила свое заявление. Получила ответ, что они знают, занимаются делом моего сына, но говорят, что та сторона на переговорах в Минске не подтверждает, что Гриша в плену, хотя и дали бумагу, что он там, у них», – сообщила мама пленного.