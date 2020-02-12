Из Горловки в Константиновку: Как быстро пересечь линию разграничения (Инструкция)

На самом посещаемом КПП «ДНР» под Горловкой, в районе Майорска, можно провести весь день в очереди или сутками ночевать в машине. Советы о том, как быстро и без проблем добраться из неподконтрольной украинским властям части Донетчины на подконтрольную, собрали «Свои.City».

Наплыв людей обоснован близким расположением к Бахмуту и Константиновке. В Бахмут приезжают переоформить пенсию пожилые люди. Им нужно каждые 59 дней пересекать линию разграничения. В Константиновку же едут в основном на железнодорожный вокзал. Самые популярные рейсы «Константиновка – Одесса» (17:07) и «Константиновка – Киев» (17:40).

Существует масса причин медленной системы пропуска со стороны «республики» – начиная от недостатка людей на блокпостах и заканчивая коррупционными махинациями, из-за которых обычных людей могут пропускать в последнюю очередь.

Есть несколько важных советов, следуя которым, можно сэкономить время:

Удобнее всего запланировать пересечение блокпоста в дни, в которые не работают украинские банки. Обычно это праздники, выходные или короткие рабочие дни. Основная часть очереди – это пожилые люди, едущие на идентификацию в «Ощадбанк». Если он в этот день не работает, время прохождения КПП может сократиться вдвое.

При себе нужно иметь паспорт гражданина Украины. Со всеми остальными документами, где стоят печати «республик», лучше не рисковать. Вас спокойно пропустят и без них. Нужны также тетрадный лист и ручка. При пересечении КПП «ДНР» могут попросить заполнить небольшой бланк или написать информацию самостоятельно на отдельном листке. Можно сделать это дома заранее. Там должны быть указаны: ФИО, дата рождения, номер телефона и обязательно IMEI телефона (*#06#). Потребуются и мелкие российские и украинские деньги – для оплаты двух автобусов.

Добраться до «Майорска» с автостанций Донецка, Макеевки, Енакиево и любого другого крупного города можно на автобусе: есть рейсы соответствующего направления. Лучше купить билеты заранее или договориться с водителем и ехать стоя.

Чтобы пересечь линию разграничения быстро, нужно следовать определенным правилам:

Если планируете успеть на поезд или съездить туда-обратно за один день, выезжайте первым же рейсом. Максимум вторым. Лучше лишние пару часов провести на ж/д вокзале или в кафе Бахмута, чем спешить, но так и не успеть.

Как только автобус приехал на блокпост со стороны «республик», не оставайтесь в нем, надеясь подъехать чуть ближе. Сразу выходите и по дороге направляйтесь в пешую очередь. Это самый быстрый способ. Не перевозчики за огромную сумму, которые «первые стоим, сейчас заезжаем, садитесь», а пешая очередь. Даже если перед вами больше 200 человек – стойте. На пешую очередь можно потратить около 2-х часов. Но в пешей очереди людей пропускают быстрее и пеших меньше проверяют. Стоять придется много, иногда – на морозе. Со стороны «республик» запускают по 10 пеших человек. Иногда больше. Как только ваша очередь подошла, отдайте «военному» паспорт в открытом виде и, при необходимости, листочек с IMEI. Как только получите документ обратно, отправляйтесь прямо по дороге к автобусу. Он за 10 руб. (3,8 грн по местному курсу на 12.02.2020) отвезет вас на нулевой блокпост. Автобусы ходят переполненными.

После достижения нулевого блокпоста – самая трудная часть пути позади. После того, как вы вышли из одного автобуса, сразу двигайтесь в сторону другого. Заблудиться не получится, потому что дорога одна. Подходите к шлагбауму, где висит украинский флаг, и дожидайтесь знака от пограничника. После того, как пограничник подаст знак рукой, можно идти к автобусу, везущему до украинской части «Майорска». Его стоимость – 5 грн.

Выдержав очередную давку, выходите из автобуса и проходите в павильон. Там у вас проверят ручную кладь и багаж, после чего направят к окошку, где снова нужно предъявить паспорт. Все это очень быстро, окошек работает много, поэтому вся процедура не должна занять больше 15 минут. Получив паспорт, вы увидите вложенный талон со штампом. Вместе с ним выходите на улицу и, по обозначенному коридору под навесом, двигайтесь к пограничнику. Отдайте ему талон, и все.

После блокпоста будут стоять автобусы и машины, которые отвезут в Бахмут, Константиновку и близлежащие города.

И еще несколько рекомендаций:

Чтобы не создать себе проблемы, на блокпостах не нужно пользоваться телефонами. Наушники также лучше убрать в карман. Все планшеты и камеры – в сумку.

Если вы молодой парень, нужно приготовиться к тому, что на КПП «ДНР» вопросов может быть много. Могут попросить пройти на идентификацию личности, где сфотографируют, возьмут отпечатки пальцев и внесут в базу данных. Скорее всего, будут вопросы по типу «куда едем?», «какова причина выезда?» и т.п. Отвечать нужно вежливо и нейтрально. Девушек тоже задерживают, но не так часто.

Соблюдая все советы, пересечь линию разграничения можно за 4 часа. Выехав в 6:30, даже с учетом большой пешей очереди, добраться до той же Константиновки можно уже к 13:00.