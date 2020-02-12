Из Горловки в Константиновку: Как быстро пересечь линию разграничения (Инструкция)

На самом посещаемом КПП «ДНР» под Горловкой, в районе Майорска, можно провести весь день в очереди или сутками ночевать в машине. Советы о том, как быстро и без проблем добраться из неподконтрольной украинским властям части Донетчины на подконтрольную, собрали «Свои.City».
Наплыв людей обоснован близким расположением к Бахмуту и Константиновке. В Бахмут приезжают переоформить пенсию пожилые люди. Им нужно каждые 59 дней пересекать линию разграничения. В Константиновку же едут в основном на железнодорожный вокзал. Самые популярные рейсы «Константиновка – Одесса» (17:07) и «Константиновка – Киев» (17:40).
Существует масса причин медленной системы пропуска со стороны «республики» – начиная от недостатка людей на блокпостах и заканчивая коррупционными махинациями, из-за которых обычных людей могут пропускать в последнюю очередь.
Есть несколько важных советов, следуя которым, можно сэкономить время:
- Удобнее всего запланировать пересечение блокпоста в дни, в которые не работают украинские банки. Обычно это праздники, выходные или короткие рабочие дни. Основная часть очереди – это пожилые люди, едущие на идентификацию в «Ощадбанк». Если он в этот день не работает, время прохождения КПП может сократиться вдвое.
- При себе нужно иметь паспорт гражданина Украины. Со всеми остальными документами, где стоят печати «республик», лучше не рисковать. Вас спокойно пропустят и без них. Нужны также тетрадный лист и ручка. При пересечении КПП «ДНР» могут попросить заполнить небольшой бланк или написать информацию самостоятельно на отдельном листке. Можно сделать это дома заранее. Там должны быть указаны: ФИО, дата рождения, номер телефона и обязательно IMEI телефона (*#06#). Потребуются и мелкие российские и украинские деньги – для оплаты двух автобусов.
- Добраться до «Майорска» с автостанций Донецка, Макеевки, Енакиево и любого другого крупного города можно на автобусе: есть рейсы соответствующего направления. Лучше купить билеты заранее или договориться с водителем и ехать стоя.
Чтобы пересечь линию разграничения быстро, нужно следовать определенным правилам:
- Если планируете успеть на поезд или съездить туда-обратно за один день, выезжайте первым же рейсом. Максимум вторым. Лучше лишние пару часов провести на ж/д вокзале или в кафе Бахмута, чем спешить, но так и не успеть.
- Как только автобус приехал на блокпост со стороны «республик», не оставайтесь в нем, надеясь подъехать чуть ближе. Сразу выходите и по дороге направляйтесь в пешую очередь. Это самый быстрый способ. Не перевозчики за огромную сумму, которые «первые стоим, сейчас заезжаем, садитесь», а пешая очередь. Даже если перед вами больше 200 человек – стойте. На пешую очередь можно потратить около 2-х часов. Но в пешей очереди людей пропускают быстрее и пеших меньше проверяют. Стоять придется много, иногда – на морозе. Со стороны «республик» запускают по 10 пеших человек. Иногда больше. Как только ваша очередь подошла, отдайте «военному» паспорт в открытом виде и, при необходимости, листочек с IMEI. Как только получите документ обратно, отправляйтесь прямо по дороге к автобусу. Он за 10 руб. (3,8 грн по местному курсу на 12.02.2020) отвезет вас на нулевой блокпост. Автобусы ходят переполненными.
- После достижения нулевого блокпоста – самая трудная часть пути позади. После того, как вы вышли из одного автобуса, сразу двигайтесь в сторону другого. Заблудиться не получится, потому что дорога одна. Подходите к шлагбауму, где висит украинский флаг, и дожидайтесь знака от пограничника. После того, как пограничник подаст знак рукой, можно идти к автобусу, везущему до украинской части «Майорска». Его стоимость – 5 грн.
- Выдержав очередную давку, выходите из автобуса и проходите в павильон. Там у вас проверят ручную кладь и багаж, после чего направят к окошку, где снова нужно предъявить паспорт. Все это очень быстро, окошек работает много, поэтому вся процедура не должна занять больше 15 минут. Получив паспорт, вы увидите вложенный талон со штампом. Вместе с ним выходите на улицу и, по обозначенному коридору под навесом, двигайтесь к пограничнику. Отдайте ему талон, и все.
- После блокпоста будут стоять автобусы и машины, которые отвезут в Бахмут, Константиновку и близлежащие города.
И еще несколько рекомендаций:
- Чтобы не создать себе проблемы, на блокпостах не нужно пользоваться телефонами. Наушники также лучше убрать в карман. Все планшеты и камеры – в сумку.
- Если вы молодой парень, нужно приготовиться к тому, что на КПП «ДНР» вопросов может быть много. Могут попросить пройти на идентификацию личности, где сфотографируют, возьмут отпечатки пальцев и внесут в базу данных. Скорее всего, будут вопросы по типу «куда едем?», «какова причина выезда?» и т.п. Отвечать нужно вежливо и нейтрально. Девушек тоже задерживают, но не так часто.
Соблюдая все советы, пересечь линию разграничения можно за 4 часа. Выехав в 6:30, даже с учетом большой пешей очереди, добраться до той же Константиновки можно уже к 13:00.