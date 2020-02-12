За зимующими в парке «Клебан-Бык» лебедями биологи наблюдают с помощью квадрокоптера (Видео)

За лебедями-шипунами на территории регионального ландшафтного парка «Клебан-Бык» (Константиновский р-н, Донецкая обл.) сотрудники парка наблюдают в том числе с помощью квадрокоптера. Об этом сообщила биолог-исследователь Галина Семенихина, передает «Вільне радіо».

По ее словам, лебеди-шипуны хорошо переносят ухудшение погодных условий. Проверять это и наблюдать за птицами, которые зимуют на замерзшем водохранилище, ученым помогает квадрокоптер.

Популяция лебедей не мигрировала в этом году и осталась зимовать здесь, поскольку декабрь и январь были для птиц теплыми. Сейчас водохранилище на территории парка покрылось льдом почти полностью; осталась только прорубь диаметром 15 м, у которой они скапливаются.

На днях посетители парка увидели, что несколько лебедей будто вмерзли, поскольку сидели на одном месте долгое время. Подойти к ним по непрочному льду было невозможно, поэтому ученые парка привлекли квадрокоптер, чтобы проверить состояние зимующих птиц.

«Квадрокоптер – это собственность парка. И мы постоянно мониторим с его помощью состояние птиц. Сегодня мы смотрели: все нормально, они активны в этой проруби, плавают. Питаются они преимущественно водорослями или мелкими беспозвоночными», – говорит Галина.

Ученые парка отследили местонахождение всех лебедей, они находятся на незамерзших частях водного зеркала водохранилища или на кромке льда.

С помощью фото и видео, сделанных этим летальным аппаратом, ученые подсчитали и точное количество лебедей: сейчас их 171.

«Если они здоровые птицы – если даже полностью замерзнет вода – они полетят и найдут себе где-то место. Это сильная птица, может перелетать до 300 км расстояние, поэтому, в принципе, не пропадет. И лучше ее не трогать и не вмешиваться в ее жизнь», – объясняет исследовательница ландшафтного парка «Клебан-Бык».

Напомним, этой зимой на территории регионального ландшафтного парка «Клебан-Бык» можно наблюдать за лебедями. Водохранилище полностью не покрылось слоем льда, поэтому лебеди не мигрировали.

Как сообщалось ранее, на территории парка «Клебан-Бык» активно развиваются туристические направления. В течение года там проводят экскурсии для детей и взрослых. Парк становится популярным местом отдыха и экологического туризма. Осенью здесь открыли новую экологическую тропу «Сказочный лес». А также можно побывать в «Парке Юрского периода».