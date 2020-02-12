Почему Зеленский назначил Ермака главой Офиса президента: Мнение политолога

Отставка главы Офиса президента Андрея Богдана и назначение Андрея Ермака, советника главы украинского государства по международным вопросам, на эту должность была вызвана тем, что президенту Владимиру Зеленскому понадобился эффективный исполнитель. Такое мнение высказал директор Центра политических исследований «Пента» Владимир Фесенко в комментарии «Сегодня».

«Это ожидалось, Ермак очень сблизился с президентом в последние месяцы, показал себя эффективным исполнителем по самым различным вопросам. И по обмену, и по подготовке встречи в Нормандском формате, и по заключению договора о транзите газа и так далее. А президент очень любит, когда люди показывают результат», – говорит политический эксперт.

В качестве дополнительных причин для увольнения Богдана он назвал то, что у экс-главы Офиса президента осложнились отношения с рядом людей из «квартальского» окружения Зеленского.

«Ермак, в свою очередь, показал себя командным игроком. Вот почему на посту остался, например, [премьер-министр Алексей] Гончарук? Потому что он – командный игрок. Не конфликтует, идеальный исполнитель. Кстати, думаю, и Ермак стал главой офиса потому, что Зеленский его воспринимает как эффективного исполнителя. И сам Ермак это подчеркивает, говоря в своих интервью, что делает то, что скажет президент. Вот, похоже, исполнительность, готовность работать в команде – это качества, которые Зеленский ценит. А конфликтность, наоборот, вызывает у него раздражение», – резюмировал Фесенко.