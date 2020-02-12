ОБСЕ фиксирует нарушения прекращения огня у Петровского

Позиции противоборствующих сторон на участке разведения сил и средств в районе Петровского были очищены от снега. Также команда Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ зафиксировала нарушения режима прекращения огня вблизи этого участка разведения. Об этом сообщается в отчете Миссии

Отмечается, что 9 февраля на участке разведения в районе н. п. Петровское (неподконтрольный правительству, 41 км к югу от Донецка), примерно в 550 м к югу от его северного края и ориентировочно в 2 км к востоку от западного края участка, беспилотный летательный аппарат (БПЛА) СММ среднего радиуса действия обнаружил позицию (частично очищена от снега), которая, по оценке, принадлежит Вооруженным силам Украины. БПЛА также обнаружил 1 позицию примерно в 50 м к северу от южного края участка разведения ориентировочно в 150 м к западу от его восточного края, а также еще 1 позицию на восточном крае участка разведения (обе частично очищены от снега). По оценке, они принадлежат незаконным вооруженным формированиям.

10 февраля, находясь примерно в 500 м к востоко-юго-востоку от северо-восточного края участка разведения в районе Петровского, команда Миссии слышала 12 очередей и 20 выстрелов из стрелкового оружия ориентировочно в 2–3 км к юго-юго-востоку (по оценке, вне участка разведения).