В связи с непогодой: В «ДНР» ограничили движение транспорта

В «ДНР» в связи с ухудшением погодных условий ограничено движение транспорта. Об этом сегодня, 12 февраля, сообщает пресс-служба «министерства транспорта ДНР».

«С 8:00 (по местному времени – ред.) 12 февраля временно, до особого распоряжения, ограничено движение грузовых и пассажирских транспортных средств на автомобильных дорогах общего пользования "Донецк – Харцызск – Амвросиевка – КПП "Успенка"; "Донецк – Новоазовск – Седово"», – заявляют в «республике».

Там добавляют, что также ограничено движение транспортных средств на автомобильных дорогах общего пользования на участках «Терновое – Петровское»; «Мануйловка – Дмитровка», а также на подъезде к Саур-Могиле.