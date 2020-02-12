«В Еленовке первая партия заехала»: Ситуация в пунктах пропуска утром 12 февраля

Сегодня утром, 12 февраля, все контрольные пункты въезда-выезда (КПВВ) на линии разграничения на Донбассе работают в штатном режиме.

По данным Государственной пограничной службы Украины, 11 февраля линию разграничения через КПВВ пересекли 34,6 тыс. человек и 3,7 тыс. транспортных средств:

КПВВ «Майорское» – 8605 человек и 975 транспортных средств;

КПВВ «Марьинка» – 7595 человек и 1235 транспортных средств;

КПВВ «Новотроицкое» – 4740 человек и 940 транспортных средств;

КПВВ «Гнутово» – 3300 человек и 630 транспортных средств;

КПВВ «Станица Луганская» – 10425 человек.

Сегодня утром в КПВВ проезда ожидали 215 транспортных средств:

КПВВ «Майорское» – 15/40;

КПВВ «Марьинка» – 0/60;

КПВВ «Новотроицкое» – 25/40;

КПВВ «Гнутово» – 20/15.

По сообщениям очевидцев, описывающих ситуацию в социальных сетях, сегодня с утра обстановка на КПВВ была следующей.

КПВВ «Марьинка» / КПП «Александровка» (Каргилл, «ДНР»):

Андрей: «6:11. Каргилл на начале моста, льготка приближается к мосту. Сильно метет снег. Плохая видимость»;

Андрей: «7:01. На Каргилле общее количество машин – льготка и обычная – примерно 200 шт»;

Андрей: «7:30. Марьинка в Донецк общая ~50 льгота 20. Из Курахово на пост лучше ехать нижней дорогой через Марьинку. Переметает»;

«Администратор»: «8:24. Каргилл. В серой зоне в Украину застряли машины в снегу. За ними уже колонна стоит. Откапывают».

КПВВ «Новотроицкое» / КПП «Еленовка» («ДНР»):

«Администратор»: «7:50. Пишут, что в Еленовке первая партия заехала».

КПВВ «Гнутово» / КПП «Октябрь» («ДНР»):

Марина: «7:09. Маршрутка возвращается, родственники отзвонились. Ехали в Гнутово»;

Александр: «7:14. Нас вернули с Гнутово»;

«Администратор»: «8:38. Октябрь в Мариуполь. Основной пусто, нулевой тоже».

О ситуации на других КПВВ пользователи соцсетей не сообщают.