Сводка из зоны ООС за 11 февраля: Версии сторон конфликта (Карта)

За минувшие сутки зафиксированы 5 обстрелов украинских позиций со стороны незаконных вооруженных формирований (НВФ). Противник обстреливал позиции Объединенных сил в том числе из запрещенного Минскими соглашениями вооружения. Об этом сегодня, 12 февраля, сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки «Восток» зафиксирован обстрел позиций Объединенных сил рядом с Песками – из автоматических станковых гранатометов.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки «Север» зафиксированы обстрелы:

в районе Орехово – из миномета калибром 120 мм, из гранатометов различных систем;

недалеко от Крымского – из гранатометов различных систем и стрелкового оружия.

С начала текущих суток НВФ огневой активности не проявляли.

Пресс-служба Минобороны Украины

В «ДНР» заявляют, что «ВСУ за минувшие сутки 6 раз нарушили режим прекращения огня. Общее количество примененных боеприпасов – 36 единиц. Под обстрелами на донецком направлении оказались районы поселков Крутая Балка и Старомихайловка; на мариупольском направлении – районы сел Саханка и Ленинское (после переименования – Ужовка – ред.). При обстрелах применялись минометы калибром 82 мм, вооружение БМП и БТР, гранатометы, стрелковое оружие, в том числе крупнокалиберное».

В «ЛНР» на момент подготовки материала свою версию ситуации вдоль линии соприкосновения не обнародовали.