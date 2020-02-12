Снег в Донецкой области: Более 30 авто оказались в снежных заносах (Фото)

В течение недели в Донецкой области наблюдается резкое ухудшение погодных условий, а именно обильный снег, гололед на дорогах, порывы ветра. Высота снежного покрова по области составила до 16 см, а в Волновахском районе – до 40 см. В результате непогоды значительно усложнилась ситуация на дорогах. Об этом сегодня, 12 февраля, сообщает Главное управление Государственной службы

Спасатели Донетчины несут службу в усиленном режиме дежурства для оказания оперативной помощи гражданам, которые стали заложниками непогоды. В частности, за минувшие сутки бойцы ГСЧС 22 раза привлекались к ликвидации последствий непогоды. Так, спасатели осуществили отбуксировку 31 транспортного средства, в том числе 6 автобусов, 7 грузовых автомобилей, 17 легковых автомобилей и 1 кареты «Скорой помощи».

В частности, спасатели 7-го Государственного пожарно-спасательного отряда на автодороге Успеновка-Веселый Гай, вблизи с. Успеновка Марьинского района отбуксировали сразу 4 транспортных средства – 2 грузовика, 1 автобус и 1 легковую машину. А в Никольском районе на автодороге Мариуполь-Запорожье бойцы сотый Государственной пожарно-спасательной части оказали помощь водителю автобуса, который застрял за пределами населенного пункта.

Фото: ГСЧС Украины в Донецкой области

Всего за минувшие сутки для оказания помощи от Главного управления привлекалось 91 человек личного состава и 22 единицы техники.