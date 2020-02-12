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На Луганщине за сутки пиротехники обезвредили 6 боеприпасов

12.02.20 09:59
Фото: пресс-служба ГУ ГСЧС в Донецкой области
Фото: пресс-служба ГУ ГСЧС в Донецкой области

В Станично-Луганской районе Луганщины пиротехники ГСЧС за минувшие сутки, 11 февраля, нашли и обезвредили 6 гранат. Об этом сегодня, 12 февраля, сообщает пресс-служба Главного управления Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям в Луганской области.

«За прошедшие сутки, 11 февраля, пиротехническими расчетами ГСЧС Украины был проверен 1,1 га местности, где были обнаружены и изъяты 6 взрывоопасных предметов. Работы проводились в Станично-Луганском районе, где были обнаружены и изъяты 6 гранат», – рассказали в пресс-службе.

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