На Луганщине за сутки пиротехники обезвредили 6 боеприпасов

В Станично-Луганской районе Луганщины пиротехники ГСЧС за минувшие сутки, 11 февраля, нашли и обезвредили 6 гранат. Об этом сегодня, 12 февраля, сообщает пресс-служба Главного управления Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям в Луганской области.

«За прошедшие сутки, 11 февраля, пиротехническими расчетами ГСЧС Украины был проверен 1,1 га местности, где были обнаружены и изъяты 6 взрывоопасных предметов. Работы проводились в Станично-Луганском районе, где были обнаружены и изъяты 6 гранат», – рассказали в пресс-службе.