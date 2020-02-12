Количество жертв коронавируса в Китае превысило 1110 человек

От нового коронавируса в Китае умерли уже 1113 человек, при этом количество заболевших достигло 38 800 человек. Об этом свидетельствуют данные, опубликованные в ночь на 12 февраля, на сайте Госкомитета по вопросам здравоохранения КНР, передает «Укринформ».

Общее количество зараженных вирусом власти страны оценивает в 44 653 человека. При этом 8204 человека находятся в тяжелом состоянии, еще 185 тысяч, которые близко контактировали с больными, находятся под наблюдением. Еще 4740 человек излечились и выписаны из медицинских учреждений.

По информации комитета, полученной из 31 провинции Китая, подтверждено 44 653 случаев заражения инфекцией.