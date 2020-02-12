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В прифронтовых районах скоро появятся офицеры громад, – Аваков

12.02.20 10:48
Фото: Славянский отдел полиции Донецкой области
Фото: Славянский отдел полиции Донецкой области

В ближайшее время в прифронтовых районах на Донбассе появятся полицейские офицеры громад, которые будут тесно взаимодействовать с жителями и ориентироваться на их потребности. Об этом заявил глава МВД Арсен Аваков, передает пресс-служба ведомства.

Министр провел встречу с временно поверенной в делах США в Украине Кристиной Квин и главой отдела по правоохранительным вопросам посольства США в Украине Стефани Холмс. В ходе обсуждения он сообщил, что Нацполиция расширяет проект «Полицейский офицер громады».

«Полицейский офицер громады – это проект, который невероятно популярен среди населения. Есть запрос наших граждан на эту реформу. И, как уже планировалось ранее, мы увеличиваем бюджет, подключаем наших партнеров и уже в ближайшее время охватим прифронтовые районы, а потом и всю страну», – отметил Аваков.

Проект стартовал в мае 2019 года, и планируется, что к концу года он заработает на всей территории Украины. В его рамках офицеры полиции 80-90% рабочего времени будут находиться в объединенных территориальных громадах и предоставлять качественные полицейские услуги. При этом громады будут частично финансировать их работу.

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