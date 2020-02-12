В центре Донецка искали взрывчатку у памятника (Фото)

В неподконтрольном украинским властям Донецке сегодня, 12 февраля, искали взрывчатку у памятника Артему (на пересечении ул. Артема и пр. Мира). Об этом сообщил «глава администрации» Ворошиловского района Владислав Латынцев, передают местные интернет-ресурсы.

«Есть подозрения о минировании памятника Артему. У основания памятника сдвинута и приподнята плита. При этом вчера вечером все было нормально, а утром коммунальщики, которые здесь убирали примерно в 8:30 (по местному времени – ред.), обнаружили изменения», – утверждает Латынцев.

Территория вокруг памятника была оцеплена «полицией». На место прибыли около 20 сотрудников «МЧС», которые осуществляли осмотр места предполагаемого минирования, производили демонтаж плит.

Позже местные интернет-ресурсы сообщили, что сотрудники «МЧС» проверили основание памятника – взрывчатка не обнаружена. «Саперы с помощью веревки на расстоянии приподняли плиту, под которой, предположительно, могла быть взрывчатка. Затем они вновь осмотрели подножье памятника и после этого покинули территорию», – говорится в сообщении.

Также известно, что на сегодняшнее утро в Донецке у памятника было запланировано мероприятие с участием «председателя народного совета» Владимира Бидевки, представителей местных «властей» и жителей города. Его проведение откладывали «до выяснения обстоятельств». Позже мероприятие все же решили провести.