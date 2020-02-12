В Донецкой области в разрушенном здании нашли выстрелы для гранатометов (Фото)

В Донецкой области вблизи линии разграничения пограничники обнаружили схрон с более 50 выстрелами к гранатометам. Об этом сегодня, 12 февраля, сообщает пресс-служба Государственной пограничной службы Украины.

Отмечается, что во вторник, 11 февраля, военнослужащие Донецкого пограничного отряда в одном из заброшенных полуразрушенных от обстрелов зданий, вблизи линии разграничения обнаружили тайник с боеприпасами.

Изолировав место с опасными предметами от посторонних лиц, пограничники вызвали взрывотехников ГСЧС и сотрудников Национальной полиции.

После проверки места накопления оружия на возможное минирование, правоохранители достали из тайника 36 выстрелов ПГ-9, 16 выстрелов ПГ-7Л и 2 хвостовика.

«Все найденные боеприпасы, которые могли предназначаться для совершения террористических актов диверсионно-разведывательными группами российско-оккупационных войск, изъяты представителями ГСЧС для дальнейшей утилизации», – говорится в сообщении.

Следственные действия продолжаются.