Движение через КПВВ «Марьинка» затруднено

В связи с неблагоприятными погодными условиями за пределами КПВВ «Марьинка» на временно оккупированной территории образовался нерасчищенный от снега участок дороги. Об этом сегодня, 12 февраля, собщает пресс-центр Операции объединенных сил.

Отмечается, что это приводит к ограниченному функционированию этого контрольного пункта. Пропуск людей и транспортных средств осуществляется не ритмично.

«Для быстрого и безопасного пересечения линии разграничения советуем выбрать ближайшие к КПВВ «Марьинка» контрольные пункты, в частности КПВВ «Новотроицкое», – говорится в сообщении.