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Движение через КПВВ «Марьинка» затруднено

12.02.20 10:58
Фото из открытых источников
Фото из открытых источников

В связи с неблагоприятными погодными условиями за пределами КПВВ «Марьинка» на временно оккупированной территории образовался нерасчищенный от снега участок дороги. Об этом сегодня, 12 февраля, собщает пресс-центр Операции объединенных сил.

Отмечается, что это приводит к ограниченному функционированию этого контрольного пункта. Пропуск людей и транспортных средств осуществляется не ритмично.

«Для быстрого и безопасного пересечения линии разграничения советуем выбрать ближайшие к КПВВ «Марьинка» контрольные пункты, в частности КПВВ «Новотроицкое», – говорится в сообщении.

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