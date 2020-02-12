Подобрал боеприпас, лишился руки и глаза: История пострадавшего от взрыва подростка с Донбасса

Максиму 17 лет. Он живет в с. Заря на Донетчине. В 2018-м году парень попытался разобрать взрывоопасный предмет. Произошел взрыв. Максим лишился части руки и глаза. Несмотря на травмы, он смотрит в будущее с оптимизмом и планирует поступать в университет. Историю парня рассказали на сайте Детского фонда ООН ЮНИСЕФ.

Раньше Максим играл в волейбол. Его комнату украшают медали, выигранные, в том числе, незадолго до несчастного случая. После взрыва Максиму пришлось попрощаться со спортом.

«Я все научился делать сам. Ездить на велосипеде, плавать, одеваться. Но я больше не смогу играть в волейбол», – говорит парень.

У Максима ярко-голубые глаза, но цвет его правого глаза почти неразличим из-за стеклянного протеза.

Когда он снимает спортивную куртку, чтобы сесть, становится ясно, что у него нет части левой руки. Мальчик не пытается скрыть свои травмы.

«Мне не нравится, когда меня опекают и думают, что я беспомощен», – говорит он.

Несмотря на усилия по защите прав детей, затронутых шестилетним конфликтом на Донбассе, почти полмиллиона девочек и мальчиков, таких как Максим, продолжают сталкиваться с серьезными рисками для их безопасности, здоровья и благополучия.

В результате 174 ребенка, самая младшая из которых – годовалая девочка, были ранены или убиты из-за мин или других взрывоопасных пережитков войны. Сейчас Донбасс является одним из самых загрязненных минами мест на земле.

Как и у многих, у Максима все-еще есть физические и психологические шрамы.

Его жизнь изменилась летом 2018 года, когда взорвался склад боеприпасов в его селе. Осколки в течение нескольких дней разлеталась по округе. По пути домой Максим подобрал у себя в саду неизвестный предмет.

«Мама ушла. Я сидел на диване, смотрел "Симпсонов" и держал его в левой руке. Просто раскрутил это. И тут произошел взрыв», – вспоминает парень.

Максим помнит, как пытался остановить кровь и звать на помощь.

«Я упал в коридоре. А потом прибежали моя мама и солдат, который живет неподалеку. Они помогли остановить кровь и вызвали "скорую помощь"», – рассказывает Максим.

Парня срочно отправили на операцию, во время которой ему ампутировали часть руки и удалили осколок из головы. Но спасти глаз было нельзя.

«У меня протез. Он крепится к руке специальным фиксатором. Но летом с ним жарко и он сильно сдавливает мне руку, поэтому я им не пользуюсь», – объясняет Максим.

Фото: ЮНИСЕФ

Несмотря на травмы, Максим настроен добиться успеха. Он собирается поступить в Харьковский университет и учиться на разработчика программного обеспечения.

Он старается не думать о новых роботизированных протезах, которые, по его словам, недоступны. «Я даже не искал стоимость такого протеза в Google. Я понимаю, что это нереальные для меня деньги», – с грустью признается он.

Его мама, Елена, говорит, что Максим унаследовал свою силу от отца.

«Я пыталась помочь ему с протезом глаза. Но он не разрешил мне. Он сам завязывает шнурки и одевается. Он никогда не просит помощи», – говорит женщина.

По всей восточной Украине ЮНИСЕФ и партнеры предоставляют психологическую поддержку, рассказывают об опасности мин сотням тысяч детей, молодежи и людей, обеспечивающих уход, а в прошлом году представил небольшой проект по оказанию помощи пострадавшим от мин.

Но нужна дополнительная помощь. В 2020 году финансируется только 3% призыва ЮНИСЕФ об оказании чрезвычайной помощи по поддержке детей и их семей на востоке Украины.

Благодаря поддержке семьи и друзей Максим стал сильнее, чем когда-либо. У него много планов на будущее. А еще он надеется, что война скоро закончится: «Я бы хотел, чтобы война скоро закончилась. И те старые добрые времена вернулись».

Перевод с английского подготовлен РПД «Донецкие новости»