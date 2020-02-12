В Минске начали переговоры участники Трехсторонней контактной группы

В Минске сегодня, 12 февраля, начался очередной раунд переговоров участников Трехсторонней контактной группы (ТКГ) по урегулированию ситуации на Донбассе. Об этом сообщает пресс-служба МИД Беларуси.

«В Минске проходит встреча рабочих подгрупп Трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на востоке Украины», – говорится в сообщении.

В «ДНР» сообщают, что «все профильные группы приступили к работе на Минской площадке».

В «ЛНР» утверждают, что «рабочая группа по экономическим вопросам начала работу в Минске».

В «ЛНР» также сообщают, что «участники рабочей группы по гуманитарным вопросам приступили к работе в Минске. В числе основных вопросов повестки дня – обмен удерживаемыми лицами и открытие дополнительных пунктов пропуска между ЛНР и Украиной».

Кроме того, в «ЛНР» уверяют, что «рабочая группа по вопросам безопасности начала работу в Минске. Основное внимание ее участники уделят обсуждению дополнительных 3-х участков разведения сил и средств».

Напомним, предыдущая встреча участников ТКГ состоялась 29 января.