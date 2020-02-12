Одну взятку за десять штрафов: Житель Макеевки пытался откупиться за незаконные поездки в Россию

В Донецкой области пограничники обнаружили мужчину, который 10 раз незаконно посетил Россию. Нарушитель предложил взятку, чтобы его не привлекали к ответственности. Об этом сегодня, 12 февраля, сообщает Госпогранслужба Украины.

Житель временно неподконтрольной украинскому правительству Макеевки въезжал на подконтрольную украинской власти территорию через КПВВ «Марьинка». Во время проверки документов выяснилось, что в 2019 году он 10 раз с нарушением действующего законодательства выезжал со временно неподконтрольной территории. В частности мужчина ездил в Россию и возвращался из нее через пункт пропуска «Успенка» на временно неконтролируемом участке государственной границы Украины, за что предусмотрена административная ответственность.

За каждое незаконное пересечение украинской границы на нарушителя оформили админпротоколы, которые предусматривают взыскание по 1700 грн штрафа (всего 17 тыс. грн). Чтобы избежать административной ответственности, гражданин предложил пограничникам 500 грн взятки, а это уже – уголовное преступление.

По факту предложения неправомерной выгоды должностному лицу пограничники направили в полицию сообщение для начала досудебного расследования по ст. 369 Уголовного Кодекса Украины.

Стоит отметить, что с начала 2020 года в КПВВ обнаружили и привлекли к ответственности почти 200 человек, которые пересекли государственную границу Украины во временно бездействующих пунктах пропуска.

Напомним, что уезжать из временно неподконтрольных правительству территорий (или въезжать туда) следует через определенные контрольные пункты въезда-выезда на линии разграничения.